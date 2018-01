Um homem foi assassinado com um tiro na cabeça no início da noite deste sábado, 6, em um caixa eletrônico na Avenida Guilherme Dumont Villares, no Portal do Morumbi, zona sul de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 19h30.

O disparo da arma de fogo teria sido ouvido por testemunhas da região. Quando o resgate chegou, o homem já estava morto.