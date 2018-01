Homem é assassinado com 8 tiros na zona sul Reginaldo dos Santos Costa, de 29 anos, foi assassinado por volta das 20h de ontem, quando caminhava pela Rua Bernardo Velez, no Jardim São Luiz, na zona sul de São Paulo, As circunstâncias do crime são desconhecidas. Costa foi atingido por oito disparos na cabeça e no peito. Ele foi levado por moradores do bairro ao Hospital do Campo Limpo, onde morreu. O caso foi registrado no 47º DP (Capão Redondo).