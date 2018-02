Homem é assassinado a tiros dentro de uma pizzaria na zona norte

SÃO PAULO - Um homem morreu após ser baleado dentro de uma pizzaria na zona norte da capital paulista, na noite deste domingo, 23. Por volta das 21h30, criminosos entraram no estabelecimento, localizado na Rua Tosca, no Jardim Brasil, e atiraram contra a vítima, afirma a Polícia Militar.

O homem chegou a ser socorrido no Hospital São Luís Gonzaga, no Jaçanã, também na zona norte, mas não resistiu aos ferimentos. Depois de cometerem, os atiradores fugiram do local. A Polícia Militar não soube afirmar quantos bandidos participaram da ação. O caso foi registrado no 73º Distrito Policial (Jaçanã).