Homem é arremessado da Ponte Rio-Niterói Um homem foi arremessado na Baía de Guanabara após uma colisão envolvendo seu carro e um caminhão, na tarde de ontem, na Ponte Rio-Niterói. Os bombeiros suspenderam as buscas às 19h30 por falta de visibilidade - a procura será retomada hoje. Às 15h30, depois de seu carro enguiçar na pista sentido Niterói, o motorista desceu do veículo. Nesse momento, um caminhão atingiu o automóvel. Com o impacto, o homem caiu da ponte. Uma mulher e uma criança que viajavam com ele sofreram ferimentos leves.