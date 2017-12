Homem é arrastado por enxurrada em Várzea Paulista

SOROCABA - Um homem de 57 anos foi arrastado pela enxurrada durante forte chuva que caiu sobre a cidade de Várzea Paulista, na região de Jundiaí, no final da noite deste domingo, 25. Até a tarde desta segunda-feira, 26, o Corpo de Bombeiros fazia buscas pelo desaparecido no Rio Jundiaí. Ele dirigia um automóvel pela avenida marginal do rio, quando o veículo foi carregado pela enxurrada.

Outro ocupante do veículo, um homem de 37 anos que estava no banco do passageiro conseguiu pular pela janela e se salvou. O carro e o motorista foram parar dentro do rio. O veículo foi encontrado, coberto pelas águas e completamente destruído, na altura do bairro da Ponte Seca. O carro foi retirado das águas, mas o motorista não estava em seu interior. Familiares acompanhavam as buscas no final da tarde. Durante a noite de domingo e madrugada de segunda-feira, choveu mais de 70 mm na cidade. Áreas urbanas ficaram alagadas.