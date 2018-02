Homem é acusado de matar namorada na região central de SP

Um boliviano foi preso em São Paulo sob suspeita de matar a namorada de 17 anos, da mesma nacionalidade, e tentar contratar por R$ 50 um carroceiro para se livrar do corpo dela. A prisão ocorreu ontem no Bom Retiro, região central da cidade. De acordo com a Polícia Civil, ele acreditava que estava sendo traído pela adolescente.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito, Jesus Ramiro Quister, de 24 anos, chamou um carroceiro ao prédio onde morava com a justificativa de que ele levaria um sofá. No entanto, ao chegar ao local onde o rapaz morava, o homem acabou descobrindo que na verdade o que seria transportado era o cadáver da adolescente Judith Karen Mendoza Alanoc.

O carroceiro procurou a polícia depois disso. Policiais militares da Força Tática do 13.º Batalhão foram até o local do crime, um prédio invadido, com vários quartos vazios. Lá, eles localizaram o corpo da vítima. A jovem estava sobre uma cama com os braços e pernas amarrados com uma corda. O suspeito, no entanto, não estava lá.

PMs descobriram que Quister havia fugido em um táxi havia pouco tempo. O rapaz foi achado pelos policiais na casa da mãe dele, que ainda não sabia o que havia acontecido. Após ser encontrado pela polícia, o suspeito teria confessado o crime, segundo o boletim de ocorrência.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda de acordo com a polícia, Quister descreveu aos policiais como matou a moça. Segundo o relato, ela foi amarrada e asfixiada porque o rapaz imaginava que estava sendo traído pela jovem.

Indiciado. O boliviano foi preso em flagrante. Ele foi levado ao 77.º Distrito Policial (Santa Cecília). O delegado de plantão solicitou perícia do Instituto de Criminalística na cena do crime. O suspeito foi indiciado por homicídio qualificado. O celular da vítima e R$ 46 que estavam com o boliviano foram apreendidos.