Homem é acusado de manter filha presa Raimundo Vicente Barbosa da Silva, de 50 anos, foi preso ontem no povoado de Vassoura de Botão, em Pirapemas, no Maranhão, por manter a filha, de 26 anos, em cárcere privado e manter relacionamento com ela, do qual nasceram duas crianças. Silva, que tem outros três filhos, teria começado a ter relações sexuais com a vítima há 12 anos.