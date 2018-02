Homem é achado morto em sala de cinema Um homem de 63 anos morreu dentro de uma sala de cinema do Shopping Center Eldorado, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O caso aconteceu durante exibição do filme Sombras da Noite, do diretor Tim Burton, na noite de anteontem. De acordo com a administração do shopping, o homem foi achado por funcionários do cinema, que haviam sido avisados de um cliente imóvel na cadeira.