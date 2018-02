Homem de 79 anos morre de enfarte durante assalto

Os bandidos dominaram Borges quando ele saía de casa para ir ao trabalho. O representante comercial, que vive sozinho, teve os pés e as mãos amarrados. O grupo fugiu no Hyundai i30 da vítima, levando dinheiro, relógios e tênis. A vítima costumava guardar grandes quantias de dinheiro em casa, mas a polícia não informou quanto foi levado.

Parentes do idoso tentaram falar com ele pela manhã, não conseguiram e estranharam o fato de ainda não ter chegado ao trabalho. Borges era bastante metódico e mantinha a rotina. Um dos filhos dele foi até o local e entrou na casa acompanhado de policiais. Eles encontraram o representante comercial amarrado. A vítima foi levada ao Hospital Santa Virgínia, onde morreu.

Por volta das 16 horas, enquanto a polícia ainda estava na casa, Oliveira voltou para buscar o Monza usado pelo grupo para chegar até o local. O carro, com placas de Campinas, chamou a atenção de vizinhos, por ser desconhecido de todos. Policiais abordaram Oliveira e o suspeito disse que procurava emprego, mas caiu em contradição. O relógio e o tênis que ele usava foram reconhecidos por parentes como sendo do idoso. Oliveira também tinha US$ 100 no bolso. Mesmo assim, ele negou participação no crime.