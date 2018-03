Um homem de 70 anos morreu em um incêndio em sua casa, por volta das 4 horas de ontem, na Rua Vadico, no Brás, região central de São Paulo. O Corpo de Bombeiros foi chamado e chegou a resgatar a vítima, mas o idoso morreu a caminho do pronto-socorro do Hospital do Tatuapé, na zona leste. O caso foi registrado no 2º DP (Bom Retiro).