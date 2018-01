Homem confessa ter assassinado prima de ex-ministro em SP

O homem suspeito de assassinar Simone Vieira da Motta, de 42 anos, prima do ex-ministro Sérgio Motta, confessou nesta quarta-feira, 4, ter praticado o crime. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), José Rodrigues Júnior, de 24 anos, que foi preso hoje em Ourinhos -- a 370 quilômetros da capital, estava escondido na casa da mãe com a mulher e os dois filhos. No local, a polícia encontrou o celular da vítima.

A secretária estava desaparecida desde o dia 20 de outubro deste ano, quando saiu de casa no bairro do Jabaquara, na zona sul, após receber um telefonema. O corpo de Simone foi localizado no dia seguinte, carbonizado em um matagal na estrada de Santa Inês, em Mairiporã, na Grande São Paulo.

Antes da identificação, a mulher havia sido enterrada como indigente no Cemitério de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. O corpo será sepultado novamente. Os policiais descobriram a participação de José através da quebra de sigilo telefônico. Ele confessou o assassinato e indicou o local onde o carro de Simone estava escondido.

José disse teve um relacionamento amoroso depois de conhecer a secretária em um site de relacionamento há dois anos. No dia em que a vítima desapareceu, o jovem havia marcado um encontro com Simone na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, no Jabaquara. Segundo José, eles discutiram e ele estrangulou a mulher.

Em um matagal, perto da represa de Mairiporã, o rapaz tirou o corpo da mulher, jogou um cobertor por cima e ateou fogo. A policia suspeita que José tinha interesse na indenização que Simone receberia da faculdade onde trabalhava. José responderá por homicídio e ocultação de cadáver.