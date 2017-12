Homem com 60 anos vai poder andar de graça em ônibus de SP

Caio do Valle, O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO - A partir de segunda-feira, 17, homens com 60 ou mais poderão andar gratuitamente nos ônibus municipais de São Paulo. Um decreto publicado nesta sexta-feira, 14, no Diário Oficial da Cidade pelo prefeito Fernando Haddad (PT) prevê a extensão do benefício para o público masculino, que até então só vigorava aos que têm mais de 65 anos. Mulheres já podiam obter a gratuidade aos 60 anos.

A medida prevê que será necessária a utilização do Cartão Especial do Idoso, um bilhete único com o nome e a foto da pessoa que deve ser feito nos postos da São Paulo Transporte (SPTrans). Esse dispositivo terá que ser usado nos validadores dos ônibus para liberar a catraca e o idoso poderá descer pela porta dianteira (após girar a catraca) ou traseira.

A empresa, no entanto, informou que quem ainda não tiver o cartão poderá apresentar um documento de identificação com foto para conseguir a gratuidade na viagem.

Terão direito ao Cartão Especial do Idoso as pessoas que "comprovadamente" residam na Região Metropolitana de São Paulo ou nas cidades de Botujuru, Campo Limpo Paulista, Jundiaí e Várzea Paulista. O uso desse bilhete por outras pessoas que não o idoso cadastrado poderá resultar em seu cancelamento.

Não foi divulgado o número de pessoas beneficiadas com a medida, nem quanto a ação vai impactar nos subsídios repassadas ao setor de transportes pela Prefeitura de São Paulo.