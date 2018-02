Homem cai no trilho e é atropelado por trem Um homem de 45 anos morreu na Estação da Luz, em São Paulo, após cair no trilho da Linha 7-Rubi e ser atingido pelo trem, às 17h de ontem. Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), ele teria se desequilibrado ao pisar no estribo com o veículo em movimento e as portas fechadas. A empresa reconhece que a linha é uma das mais cheias do sistema, mas nega que o acidente esteja relacionado à superlotação. A polícia vai analisar as imagens das câmeras de segurança.