Homem cai em vale e pede socorro por celular em Marília-SP

O Corpo de Bombeiros de Marília, no interior de São Paulo, resgatou um homem de 58 anos que caiu nesta segunda-feira, 11, em um vale no bairro Vila Real.

Segundo os bombeiros, o homem escorregou e caiu no local durante a madrugada. Por volta das 7 horas, a corporação atendeu o pedido de socorro da vítima, que ligou do próprio telefone celular. Somente às 10h30, o homem foi localizado. Além do difícil acesso ao vale, só foi informado para a corporação o bairro em que a vítima estava. Cerca de duas horas depois, o homem foi retirado do local. A parte mais profunda do vale tem 150 metros. A vítima despencou de uma altura de 40 metros.

O helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado para atender a ocorrência, mas não socorreu a vítima em razão do mau tempo e da neblina que atrapalharam a visibilidade.

O homem fraturou as costelas e foi levado para um hospital da região. Segundo os bombeiros, ele não corre risco de morrer.