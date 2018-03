Homem cai de trem superlotado e fica ferido Um homem caiu de um trem superlotado em movimento na manhã de ontem, entre as Estações Deodoro e Vila Militar, na zona oeste da cidade. Ferido, ele foi socorrido por bombeiros e levado para o Hospital Estadual Albert Schweitzer, em Realengo. Composições e plataformas ficaram superlotadas desde o início da manhã, porque os trens circulavam com meia hora de atraso. Na noite de quinta-feira, um trem que seguia para Santa Cruz descarrilou perto da Central do Brasil.