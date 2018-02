Homem cai de ponte no Rio Tietê em São Paulo

Atualizada às 12h

O Corpo de Bombeiros faz buscas por um homem que teria caído da Ponte Júlio de Mesquita Neto, na zona norte de São Paulo, no Rio Tietê na manhã desta terça-feira, 21, feriado de Tiradentes. Três viaturas do fazem buscas no local para tentar localizar a vítima, ainda não identificada.

Segundo a Polícia Militar, uma testemunha telefonou para o 190 relatando ter visto um homem cair no Rio. A polícia não tem informações sobre o que provocou a queda.

Como o homem ainda não foi encontrado sob a Ponte, os bombeiros estenderam a procura para outros pontos do Rio. Viaturas da PM já se retiraram. Um helicóptero Água da PM chegou a ser usado na ocorrência, mas não localizou a vítima e também saiu do local.