Homem cai de muro em Santa Teresa Um homem de aproximadamente 30 anos caiu de um muro no bairro de Santa Teresa, zona sul do Rio, às 16 horas de ontem, durante a passagem do bloco Carmelitas pelo local. Ele estava em cima do muro e teria se desequilibrado, caindo de uma altura de quase 2 metros. O Corpo de Bombeiros fez o resgate no local e levou o folião para o Hospital Souza Aguiar, na região central da cidade. Os bombeiros não souberam informar a gravidade do estado do homem, que teria batido a cabeça no chão na queda.