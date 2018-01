Homem cai de andaime e para via na Paulista Um homem caiu de um andaime na tarde de ontem na Avenida Paulista, região central de São Paulo. De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros - que precisou enviar três viaturas para o local - três pessoas acabaram envolvidas no acidente. Todas, no entanto, tiveram apenas ferimentos leves. Por causa da ocorrência, a Alameda Campinas teve de ser interditada, segundo informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O desvio foi feito pela Alameda Santos.