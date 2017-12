Homem briga com policial militar e leva tiro no tórax

Uma briga entre vizinhos terminou com uma pessoa baleada na noite deste sábado, 25, em Vargem Grande, zona sul de São Paulo. Um homem de 44 discutiu com o vizinho, que é policial militar, e o PM acabou por revidar a tiros, com sua pistola calibre ponto 40.

O homem foi baleado no tórax, e está internado no Hospital Geral do Grajaú, na zona sul. Segundo a Secretaria de Esta do da Segurança Pública, seu estado de saúde é estável.

A polícia não confirmou o motivo da briga. Mas a polícia civil coletou imagens de uma câmera de segurança próxima ao local da briga e constatou que a vítima atirou objetos contra a casa do policial, que saiu da residência e efetuou dois disparos.

O PM - cuja identidade nem o batalhão em que atua foram divulgados pela secretaria - foi preso em fragrante e levado ao presídio militar Romão Gomes, na zona norte da cidade. Ele vai responder pelo crime de tentativa de homicídio.