Homem briga com a mulher, escala torre e deixa 5 cidades sem energia

SOROCABA - Cinco cidades ficaram sem energia elétrica nesta quinta-feira, 22, depois que um homem subiu numa torre de energia na região central de Sorocaba, no interior de São Paulo, no início da tarde. O pintor Reginaldo Domingues Rocha, de 49 anos, ameaçou se jogar da estrutura após brigar com a mulher.

A torre sustenta cabos de distribuição de energia elétrica de 80 mil volts e, para evitar que o homem fosse eletrocutado, a concessionária desligou o sistema. Toda a região central e a zona leste de Sorocaba ficaram sem energia durante uma hora e meia. O blecaute atingiu ainda as cidades de Capela do Alto, Iperó, Araçoiaba da Serra e Boituva, num total de 400 mil pessoas.

De acordo com a Polícia Militar, o homem estava embriagado. Mesmo assim, ele conseguiu pular o alambrado e escalar a torre, que fica na Avenida Dom Aguirre, a principal da cidade. Cerca de 50 policiais militares e bombeiros tentaram convencer o homem a descer da torre. Familiares de Rocha também foram até o local.

Rocha só foi resgatado por volta das 16 horas. A energia voltou antes porque a concessionária fez manobras na rede para retomar o fornecimento. O homem foi levado a um hospital, onde permanece em observação.