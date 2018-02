Homem atropela e mata mulher no Aeroporto de Congonhas

SÃO PAULO - Um motorista atropelou e matou, por volta das 5h30 deste sábado, uma mulher de 56 anos na parte externa do setor de desembarque do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista.

Junto com a vítima estava sua filha, de 27 anos, que também foi atingida pelo veículo, mas sobreviveu e foi levada ao Hospital Municipal Arthur Ribeiro de Saboya, no Jabaquara, onde permanece internada. Seu quadro de saúde é "estável" e apresenta "evolução", de acordo com a equipe médica que cuida do caso.

Os socorristas do ambulatório do aeroporto prestaram o atendimento médico inicial às vítimas. A mãe, Clarisse Costa - nome informado pela Polícia Civil -, no entanto, chegou sem vida ao hospital. Oficiais da Delegacia da Polícia Civil do Aeroporto de Congonhas informaram que o motorista, que não teve seu nome divulgado até o momento, apresentava sinais de embriaguez. Ele foi preso em flagrante por homicídio.