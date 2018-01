Para se vingar da família, homem de 28 anos mata cinco e se mata em Campinas

SOROCABA - Num ímpeto de violência, um homem matou o pai, duas irmãs e um vizinho e ateou fogo à casa da família, na manhã desta segunda-feira, 30, no Distrito de Sousas, em Campinas, interior de São Paulo.

Ele ainda foi a outro local da cidade e disparou contra a ex-namorada e o atual namorado dela, baleando a moça e matando o rapaz. Perseguido por viaturas da Polícia Militar, o suspeito, identificado como Antonio Ricardo Gallo, de 28 anos, se matou com um tiro na cabeça.

Segundo a polícia, o rapaz tinha sido preso em razão de agressões contra familiares e teria decidido se vingar. Havia uma ordem judicial para que mantivesse distância da família.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+++ Brasil tem recorde de assassinatos, com 171 mortes por dia

Os crimes aconteceram por volta das 6h30 e teriam sido premeditados pelo atirador. O rapaz chegou de carro à Rua João Maria Batista e encontrou a irmã Ana Maria Gallo, de 29 anos, que saía de casa para o trabalho.

Ele a matou com um tiro certeiro e seguiu até a casa da família, disparando contra o pai, Antonio Valentim Gallo, de 60 anos, que estava na frente do imóvel. Em seguida, o atirador entrou na casa, mandou que uma irmã com síndrome de Down saísse com sua irmã caçula e ateou fogo à casa.

+++ Com sete casos por dia, latrocínios aumentam 58% no País em sete anos

Ele ainda baleou outra pessoa, possivelmente outra irmã, achada morta depois pelos bombeiros. O corpo estava carbonizado e tinha marca de tiro na cabeça, mas não tinha sido identificado.

O vizinho Elenilson Freitas do Nascimento tentou conter o rapaz e também foi morto. O atirador deixou o local em seu carro e se dirigiu ao bairro Padre Manoel da Nóbrega, onde atirou em sua ex-namorada e no atual namorado dela. Os dois foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que pediu apoio a um helicóptero da Polícia Militar.

A jovem, de 25 anos, com ferimentos na barriga e na cabeça, foi levada para o Hospital da Unicamp, e continuava em estado grave à tarde. O rapaz, atingido por três disparos, um deles na cabeça, foi levado para o Hospital Celso Pierro, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A morte dele foi confirmada no início da tarde, mas a identidade não foi divulgada.

Perseguido por viaturas da Polícia Militar, Ricardo foi cercado na rotatória de acesso da Rodovia Anhanguera à Avenida Prestes Maia, uma das principais da cidade. A polícia informou que ele se matou usando a própria arma.

No carro dele, os policiais encontraram dois revólveres calibre 38 com numeração raspada e munição. Ao menos trinta projéteis, parte deles deflagrada, foram apreendidos. Gallo usava ainda um cinto com coldre para facilitar o porte da arma.

CHACINA - Na noite de domingo (29), quatro pessoas foram retiradas de um baile funk e executadas a tiros, no Jardim Satélite Íris, também em Campinas. De acordo com a Polícia Civil, o baile acontecia numa chácara, quando três homens armados invadiram o local. Ao se acercarem das vítimas, um deles disse: "vocês já eram". Em seguida, os homens fizeram disparos para afastar as outras pessoas e obrigaram os quatro jovens a subirem num carro de cor escura.

A chacina aconteceu num terreno baldio, a 500 metros do local da chácara. As vítimas - Yago Sales Emiliano, de 22 anos, Felipe Amaral Rangel, de 22, Neime Eduardo Amarante dos Santos, de 18, e Felipe Mateus dos Santos, de 16 - foram executadas com tiros no tórax e na cabeça. Nenhuma arma foi apreendida, mas a polícia recolheu no local 25 cápsulas de munição em pistolas de 9 milímetros. Nenhuma arma foi apreendida. De acordo com a Polícia Civil, o crime pode estar relacionado com a exploração do tráfico de drogas na região.