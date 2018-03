Homem ataca casal com martelo e bambu em Cotia, na grande SP

SÃO PAULO- Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira, 9, depois de atacar um casal a golpes de bambu e martelo, em Cotia, na Grande São Paulo. O motivo teria sido a acusação que o casal fez de que o suspeito teria roubado uma bolsa, o que ele nega.

Guardas municipais viram o casal ensaguentado caminhando pela estrada. As vítimas contaram que trabalhavam em uma chácara e que o agressor foi ao local e os agrediu na cabeça com um pedaço de bambu e um martelo. Os guardas realizaram buscas pela região e encontraram o suspeito em um bar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O casal foi socorrido no pronto-socorro de Caucaia do Alto, e posteriormente transferido ao Hospital Regional de Cotia. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Cotia. Após pesquisa, a polícia descobriu que o agressor era procurado pela Justiça.