Homem assalta shopping na zona sul de São Paulo

Um homem ainda não identificado invadiu a tesouraria do Shopping Vila Olímpia, na Rua Olimpíadas, no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, na tarde desta terça-feira, 16, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Segundo depoimento dos funcionários, por volta das 13h30, um homem armado usando um colete de segurança do shopping bateu na porta da tesouraria e após entrar algemou os três funcionários, levando cerca de R$ 35 mil.

Uma testemunha viu o desconhecido saindo do local e entrando em um Honda Fit, que estava no estacionamento do shopping. O carro foi encontrado com as chaves no contato logo depois, no cruzamento das ruas Pequetita com Ramos Batista. O carro era roubado e estava com placas de outro veículo e foi entregue à proprietária, segundo a SSP.