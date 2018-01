Homem assalta padaria armado com enxada no interior de São Paulo

SOROCABA - Uma enxada foi a "arma" usada por um ladrão para assaltar uma padaria, no último sábado, 30, em Itaí, no sudoeste paulista. O criminoso entrou no estabelecimento e ameaçou uma funcionária com o utensílio, mandando que entregasse todo o dinheiro do caixa - cerca de R$ 200.

A mulher obedeceu e o ladrão fugiu a pé. Após caminhar pela rua com a enxada nas costas, uma cena comum na cidade agrícola, o criminoso desapareceu sem ser incomodado.

O comerciante José Parischi, dono da padaria, disse que muitos trabalhadores rurais passam pelo local para tomar café com instrumentos do trabalho, mas nunca houve uma situação como essa. “Já fomos assaltados por pessoas armadas com revólver, faca, até uma espingarda, mas jamais esperava que uma enxada fosse usada como arma.”

Com base em imagens de uma câmera de segurança, a polícia já identificou o criminoso, mas ele continuava foragido até a tarde desta segunda-feira, 1º.