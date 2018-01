Homem armado mata um e deixa outro ferido na região da Barra Funda

Bruno Lupion e Ricardo Valota, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Dois rapazes que conversavam em uma rua da Barra Funda, zona oeste de São Paulo, foram baleados na madrugada desta quarta-feira, 16, por um homem armado. Um deles morreu e o outro está internado em estado grave. Um terceiro escapou ao se afastar para urinar instantes antes do crime, ocorrido por volta das 2h45 na Rua do Lavradio, altura do número 300, segundo a polícia.

O homem que morreu foi socorrido por policiais ao pronto-socorro da Barra Funda, mas não resistiu aos ferimentos. A outra vítima foi levada por um taxista à Santa Casa e está internada em estado grave. O terceiro rapaz, que sobreviveu, será ouvido no 23º DP (Perdizes), onde o crime foi registrado. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Morador de rua

Alguns minutos antes, por volta das 2h15, um morador de rua de aproximadamente 25 anos foi executado com seis tiros na Rua Apa, em Campos Elísios, zona oeste, nos arredores do Minhocão. O crime foi registrado no 77º DP (Santa Cecília).