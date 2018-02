Homem alcoolizado atropela e mata 2 crianças no interior Um motorista sem habilitação perdeu o controle do veículo e atropelou três crianças em estrada rural de Porto Feliz, região de Sorocaba, na noite de sábado. Um menino de 8 e outro de 9 anos morreram. O terceiro garoto foi levado ferido para a Santa Casa da cidade e permanecia internado ontem. O causador do acidente, que não teve o nome divulgado, não prestou socorro.