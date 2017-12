Homem acusado de estuprar menina autista é detido em Sorocaba

SOROCABA – A Polícia Civil prendeu neste sábado, 24, um homem suspeito de raptar e estuprar uma menina autista de 13 anos, em Sorocaba, interior de São Paulo. O suspeito, de 34 anos, foi detido em sua casa, no Jardim Aeroporto, zona norte da cidade. Ele negou o crime, mas foi reconhecido pela vítima. O suposto autor do estupro, que não teve a identidade divulgada, é o dono do carro que aparece em imagens de câmeras de monitoramento no momento em que a vítima foi abordada.

A garota foi raptada na Vila Barão, zona norte, quando retornava para casa, às 22h, depois de ajudar a avó a transportar sacolas com compras. As imagens mostram a menina caminhado pela calçada já próxima de sua casa, quando o condutor de um veículo a aborda. O homem fala com ela, em seguida desce do carro e a puxa para o banco do passageiro. As imagens mostram o suspeito tapando a boca da adolescente.

De acordo com familiares da vítima, ele a abordou com o pretexto de pedir uma informação. A menina foi levada para um terreno baldio e estuprada durante duas horas. O homem a abandonou numa avenida próxima do Aeroporto de Sorocaba. Como a adolescente demorava para chegar em casa, um irmão saiu à procura. A garota foi encontrada caminhando pela rua.

Ela relatou o abuso sexual, confirmado por exame no Instituto Médico Legal (IML). Com base nas imagens, a polícia identificou a placa do carro. O suspeito também foi reconhecido pela vítima por fotos e pessoalmente. Como não houve flagrante, o suposto estuprador foi liberado e vai responder pelo crime em liberdade.