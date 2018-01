Holambra registra terceiro caso de homicídio desde 1991

A Polícia Civil de Holambra, a 125 quilômetros de São Paulo, registrou o terceiro caso de homicídio da história da cidade, emancipada por meio de plebiscito em 27 de outubro de 1991. De acordo com o investigador Valdir da Silva, a morte da doméstica Josiane Fonseca, de 21 anos, com um golpe de faca dado no último sábado supostamente por seu ex-marido, o tratorista Hildo Ribeiro, de 30 anos, configuraria o segundo crime passional na história do município. O suspeito está foragido.

Em janeiro deste ano, a cidade registrou o primeiro caso de latrocínio (roubo seguido de morte), desde que foi emancipada. O caso chocou o município de 10 mil habitantes, localizado a 35 quilômetros de Campinas. O auxiliar de produção Leandro Carvalho de Alcântara, de 20 anos, foi morto na frente da casa de seu amigo de 17 anos, no centro da cidade. O homem que acertou três tiros no rapaz levou a moto na qual a vítima estava. Na ocasião, o delegado Marcelo Gradinetti Adelino afirmou que a cidade não tinha porte para esse tipo de crime e que o município havia registrados dois roubos em 2008, apesar de receber aproximadamente 300 visitantes por ano.