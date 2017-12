Hoje tem apresentação de musical dirigido por Miguel Falabella no Teatro Sesi-SP; programe-se

Está em cartaz no Teatro Sesi-SP até o dia 28 de junho o musical 'O Homem de La Mancha'. Dirigido por Miguel Falabella, a peça é inspirado no clássico Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. A trama se desenrola quando um homem é internado em uma instituição psiquiátrica e se apresenta como Miguel de Cervantes, poeta, ator e coletor de impostos. Alguns pacientes do hospital roubam seus pertences e o personagem luta para reaver um manuscrito. Programe-se.

