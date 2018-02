Hoje é o último dia para os consumidores usarem créditos da nota fiscal paulista para desconto do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2011, no Estado de São Paulo. Entre os dias 1.º e 24, 187.972 consumidores destinaram créditos para abatimento do imposto de 160.120 veículos. Essa opção ficará disponível só hoje no site da Secretaria da Fazenda do Estado: www.fazenda.sp.gov.br.