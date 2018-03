Hoje é o primeiro dia útil com tarifa de táxi 18% mais cara na capital paulista Os novos valores da tarifa de táxi na cidade de São Paulo terão o seu primeiro dia útil hoje. No penúltimo dia do ano, a Prefeitura da capital anunciou o reajuste de 18%. Com isso, a bandeirada para o táxi comum e radiotáxi passa de R$ 3,50 para R$ 4,10. O valor do quilômetro rodado passa de R$ 2,10 para R$ 2,50 e a chamada "hora parada", de R$ 28 para R$ 33. Os valores são válidos para a bandeira 1 - entre 6 e 20 horas. Nos demais horários e nos domingos e feriados, o valor será 30% superior.