Hoje é o dia oficial para eventos sobre Star Wars; programe-se

Hoje é o dia oficial dos eventos temáticos sobre a saga Star Wars. Um trocadilho com a famosa frase "que a força esteja com você", em inglês "may the force be with you" acabou virando "may the 4th", ou "4 de maio" em português. Seguindo a tradição da data, um evento em São Paulo traz o escritor Fábio Fernandes (que traduziu “Star Wars: O Herdeiro do Império”) e os jornalistas Fernando Quinteiro e Flávia Gasi para bate-papo com fãs. Programe-se.

