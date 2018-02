HOJE É DIA DE FEIRA GASTRONÔMICA

A partir de hoje, a Rua Girassol, na Vila Madalena, zona oeste da capital, vai receber uma feira gastronômica permanente. Ao longo do ano, o evento deve se repetir todo domingo, das 11h às 19h - só vai parar em julho. Na primeira edição, 20 chefs devem oferecer sanduíches, pratos e sobremesas, alguns deles feitos com exclusividade para o evento.

A feira tem capacidade para receber 230 pessoas. Se a procura for maior, quem chegar depois terá de esperar alguém sair. "A ideia é que a pessoa entre na feira, visite e faça suas compras. Ela não vai consumir o que comprar ali. E, claro, sempre pode voltar na outra semana", afirma o produtor cultural Maurício Schuartz, um dos idealizadores da feira, ao lado da chef Daniela Narciso.

Os organizadores da chamada Feirinha Gastronômica também estiveram por trás do projeto Chefs na Rua, que levou cozinheiros de restaurantes famosos para o Elevado Costa e Silva, o Minhocão, em maio do ano passado, durante a Virada Cultural. Eles organizaram ainda uma edição do evento no Anhangabaú, em 25 de agosto, e na Praça Ramos de Azevedo, em 25 de janeiro deste ano, no aniversário da cidade.

Além de criarem nova opção gastronômica, os responsáveis pela feirinha esperam abrir espaço para novos cozinheiros. "Toda semana vamos mudar os expositores. A ideia é misturar uma feirinha hippie com uma experiência gastronômica. Vamos tentar ser um espaço para jovens cozinheiros apresentarem novos projetos ou testarem seus pratos", diz Schuartz.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na página http://feirinhagastronomica.com.br, qualquer pessoa pode se inscrever para ser um dos expositores da feira: basta preencher um formulário e enviar fotos dos pratos ou produtos e algumas informações comerciais. Caso seja aprovado, o interessado terá de pagar de R$ 400 a R$ 500 pelo espaço de 9 metros quadrados a cada domingo, segundo as informações do site. As respostas serão enviadas em até sete dias.

Feijoada. No cardápio da feirinha, há um pouco de tudo. Será possível comprar massas artesanais para fazer em casa ou se servir com feijoada vegetariana, bolinhos de grão de bico, tortillas espanholas ou nachos mexicanos. Na lista de sobremesas, brigadeiros com frutas tropicais, brownies, bolinhos ingleses de caramelo e sorvetes italianos. O preço médio da refeição será de R$ 20.