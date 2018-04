Hoje é dia de 25 horas Como se não bastasse a mão de vaca oficial no reajuste do salário mínimo, o governo vai devolver à meia-noite de hoje, sem juros ou qualquer correção, os 60 minutos que tomou de grande parte dos brasileiros no início do horário de verão, há 4 meses. A oposição falhou de novo: não conseguiu os 15 minutos extras que pleiteava no Congresso a título de cala-boca para o trabalhador.