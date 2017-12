Hoje é assim

Para este aniversário de 460 anos de São Paulo, o Estado ouviu, nas últimas semanas, 16 especialistas das mais diversas áreas e com eles buscou entender as principais transformações pelas quais a cidade deve passar nas próximas décadas - afinal, faltam apenas 40 anos para a metrópole comemorar cinco séculos.

O cenário esboçado é otimista. Uma São Paulo mais verde, com melhores serviços, com mais qualidade de vida, enfim, com mais felicidade. Não podia ser diferente: quando imaginamos a cidade do futuro, acabamos desenhando justamente aquela que queremos.