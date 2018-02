Hoje, 679 das 1.333 delegacias estão em prédios alugados Há 1.333 delegacias da Polícia Civil no Estado, distribuídas em 1.467 imóveis. Desses prédios, 679 são alugados. A ideia do governo é que, no fim da reengenharia proposta pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), essas equipes passem a se concentrar em uma estrutura menor. A SSP não fala em números, mas os investimentos a serem feitos em novas delegacias levarão em conta o agrupamento. Em vez de equipes fragmentadas em diferentes prédios, equipes maiores vão trabalhar em prédios mais amplos.