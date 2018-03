Histórico da CNH passa a ser gratuito

SÃO PAULO - Motoristas habilitados no Estado de São Paulo podem retirar de graça na internet o prontuário com histórico de infrações e pontuações na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O documento custava R$ 21,31 e só podia ser retirado nas agências do Poupatempo ou em postos de atendimento.

A certidão informa o histórico do condutor, a existência ou não de processos, bloqueios ou impedimentos administrativos, comprova a mudança de categoria e a realização de cursos de capacitação na área de trânsito, além do local e data de emissão da CNH.

O documento pode ser utilizado para fins judiciais, trabalhistas, de aposentadoria ou mesmo para a realização de cursos especializados, quando é necessário comprovar a situação da habilitação, como o de motofrete e mototáxi, entre outras finalidades.

A mudança beneficia principalmente profissionais que precisam apresentar o histórico da CNH nos locais de trabalho, como taxistas, motoboys, motoristas de ônibus e caminhão, entre outros. Mesmo com a disponibilização online, o serviço continuará sendo prestado de forma presencial, em todo o Estado, até o fim de junho.