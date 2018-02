História do criador do Central Park, de NY, vira filme Mais de 100 anos após sua morte, em 1903, Frederick Law Olmsted acaba de ganhar um documentário - Olmsted and America"s Urban Parks, com direção de Rebecca Messner. Olmsted, que atuou como jornalista, ficou conhecido quando, em 1858, desenhou o que viria a ser o Central Park, mais importante parque nova-iorquino.