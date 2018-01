Hipertensão Zero: faça sexo pelo SUS

Se é mesmo este santo remédio, o governo já deve estar pensando em quem não tem acesso ao tratamento. O Bolsa-Família paga até o jantar, mas sexo não é como sobremesa, que o povo compra na padaria, e nem todo mundo tem em casa para consumo doméstico.

Quem sabe não vem por aí uma espécie de Bolsa Pouco Família de inclusão sexual, né? Se não der para fornecer de graça pelo SUS, de repente rola um genérico tarja preta comercializado em farmácia sob prescrição médica.

Ainda que o debate não dê em nada, o Brasil deve ao ministro da Saúde o obséquio de mudar de assunto e tornar o noticiário mais excitante. O Temporão é um fofo, né não?

Bode expiatório

Quando o Corinthians mais precisou de Washington Olivetto, o publicitário estava ocupado fechando altos negócios de sua agência com a McCann-Erickson! Fora isso, a Fiel está confiante num bom resultado contra o Flamengo.

Eu, hein

Se sexo faz bem até pros nervos, por que diabos Ciro Gomes anda por aí nesse estado deplorável?

Coincidência cruel

A contusão no olho de Neymar só fez aumentar a pressão sobre Dunga pela convocação do jogador. Lembraram-lhe ontem que, às vésperas da Copa de 1970, também diziam que o Pelé estava com problemas na vista?

A inveja é uma...

No fundo, no fundo todo técnico de futebol no Brasil gostaria de ser chef de cozinha. O Muricy Ramalho, por exemplo, morre de inveja do Alex Atala, que está comemorando o 18º. lugar de seu restaurante, o D.O.M., no ranking mundial da boa mesa. O novo técnico do Fluminense pode perder o emprego se for vice da Copa do Brasil.

Doidão

Fernando Gabeira trocou de droga de novo. Desde segunda-feira, defende abertamente a descriminalização do César Maia!

Malhação

José Serra deu agora pra dizer que defende um "Estado musculoso". Será que tem personal trainer pra isso também?!

Novo em folha

Kaká parou de reclamar da pubalgia depois que viu o estrago que um touro fez na virilha de um dos toureiros mais famosos da Espanha.

Pau a pau

A crise na Grécia é forte candidata a Notícia Enguiçada do ano. Tem tudo para superar já nos próximos dias a aprovação da reforma da Saúde nos EUA.