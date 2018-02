Hiper-realismo já chama a atenção nos desenhos

A polícia prendeu o suspeito após um retrato falado muito parecido com o rosto de Arruda, feito por Tamara de Souza Andrade, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). "Impressionante mesmo foi o depoimento da testemunha. É muito raro pegar uma pessoa com tanta capacidade de descrever um suspeito. Ele conseguiu dar detalhes, mesmo o crime tendo sido à noite. Captou de traços comuns a características muito importantes", diz Tamara.

Mesmo com banco de imagens e tecnologia, ela conta que é preciso talento para fazer um bom retrato. "Não é só colocar o olho, o nariz. Tem a textura, as noções de anatomia. E a testemunha vai olhar o resultado final e dizer se é parecido ou não." / W.C.