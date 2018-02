Higienópolis tem 2º arrastão em 5 dias, mas PM só vai redistribuir efetivo

A Polícia Militar pretende remanejar o efetivo para evitar novos arrastões no bairro. Uma viatura e três homens a pé serão deslocados do atendimento de ocorrências para atuar exclusivamente no patrulhamento dos restaurantes.

O arrastão aconteceu quando o restaurante já estava sendo fechado. Os ladrões renderam os manobristas e, depois, no salão, anunciaram o assalto. Três casais e dez funcionários ficaram sob a mira de revólveres e foram obrigados a entregar o que tinham à mão. Do caixa, eles levaram dois cheques - um de R$ 76 e outro de R$ 724 - e mais R$ 1.500 em dinheiro.

Segundo uma das vítimas, uma cliente de 34 anos que jantava com o marido e que perdeu cartões bancários, um anel de ouro branco e brilhantes e a aliança de casamento, os ladrões não foram agressivos. "Eles disseram que não fariam nada com ninguém. A única pessoa ameaçada foi a caixa. No fim, pediram que todos ficássemos deitados no chão e sumiram", falou.

Segundo ela, o perfil dos bandidos também chamou bastante a atenção. "Estavam muito bem vestidos. Falavam um português correto e pareciam ter estudo." O trauma provocado pelo assalto deverá mudar a rotina da mulher. "Você começa a desacreditar. Vamos começar a deixar de ir a restaurantes menores, em ruas pouco movimentadas"

Os outros dois casais que jantavam não tinham feito boletim de ocorrência até ontem à tarde.

Investigação. Segundo o delegado titular do 4.º DP (Consolação), Luciano Augusto Pires Filho, há indícios de que a quadrilha que invadiu o Carlota seja a mesma que entrou na Pizzaria Bráz, 300 metros distante, cinco dias antes. "Foi a mesma forma de agir. Já sabemos que é um grupo com dois maiores e quatro menores de idade."

Pires Filho afirmou também que já foram analisadas imagens das câmeras de segurança e que um dos integrantes do bando tem as mesmas características de um ladrão que participou de um arrastão em Pinheiros há alguns meses. O delegado afirma que tem mantido contato com os colegas do 14.º DP (Pinheiros), do 15.º (Itaim-Bibi) e do 27.º DP (Campo Belo) para trocar informações sobre assaltos nessas áreas, já conhecidas por arrastões em restaurantes.