Higienópolis: hospital simula emergência O Hospital Samaritano, em Higienópolis, na região central de São Paulo, chamou a atenção dos vizinhos ontem ao fazer simulação de atendimento a feridos em um tiroteio fictício. A encenação contou com 35 voluntários do hospital, que improvisaram até os papéis de jornalistas e fotógrafos. Foram realizados no total sete "atendimentos".