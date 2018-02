Higienópolis faz hoje, às 17h, ato contra a violência

O ato está marcado para as 17h na Rua Sabará, entre as Ruas Maranhão e Piauí, com caminhada até o Parque Buenos Aires.

"Queremos fazer um ato que homenageasse a menina e todas as vítimas da violência do País", diz Vitória Freitas, de 30 anos, uma das organizadoras. Segundo ela, a manifestação dará oportunidade de discutir questões mais amplas, como a revisão do Código Penal e leis mais severas.

Vitória foi uma das pessoas que ajudaram a socorrer a estudante no domingo. "A gente vê crimes todos os dias pela TV, mas eu me senti totalmente afetada ao pensar que amanhã outra pessoa vai morrer e assim por diante. Não sei quem, mas alguém precisa tomar uma providência." /JULIANA DEODORO