Hidroavião cai em represa de Avaré Um hidroavião com três pessoas afundou ontem à tarde na Represa de Jurumirim, em Avaré (SP). O piloto, um instrutor de voo e um passageiro tiveram ferimentos leves. A aeronave, modelo anfíbio que pousa e decola na água ou em terra, havia saído do aeroporto local e tentava pousar na represa. Um motorista que passava próximo do local avisou os funcionários de uma marina. O piloto Marcelo Garcia Ferreira Filho, de 23 anos, disse à Polícia Civil que uma corrente de vento o levou a perder o controle do aparelho.