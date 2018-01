Hermes e Renato comandam BregsNice no Largo da Batata

A participação de humoristas do programa Hermes e Renato, sucesso da MTV entre 1999 e 2009, foi o chamariz do bloco BregsNice, nesta tarde no Largo da Batata, em Pinheiros. O cortejo saiu das proximidades da Estação Faria Lima por volta das 14h30, com destino a menos de 1km dali, em frente ao bar Pirajá.

"Vim porque sou fã do Hermes e Renato, desde o começo. Espero ouvir as músicas do Unidos do Caralho a Quatro (em referência a esquete carnavalesco dos comediantes)", disse o secretário Rafael Rodrigues, de 32 anos. "É a nossa infância, é a nossa adolescência", completou a estudante Andrea Oliveira, de 27 anos. "Muito bom quando o carnaval homenageia ícones da nossa adolescência", afirmou o relações públicas Edgard Meireles Silva, de 30 anos.

Claro que também havia os que estavam ali só pela folia. "Escolhi este bloco porque é perto de casa e perto do metrô. E mais: daqui a pouco dá para ir, a pé, emendar a festa na mutuca da Vila Madalena", comentou a funcionária pública Karina Mendonça, de 23 anos. "Viemos aqui (no Largo da Batata) no ano passado e resolvemos voltar porque é um carnaval seguro e tranquilo", disse a publicitária Alessandra Velota, de 49 anos. "O que me trouxe aqui foi o bloco, o BregsNice", afirmou o também publicitário Carlos Vaz, de 49 anos.