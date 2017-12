Herdeiro de rede de restaurantes é preso por mandar matar pai

Antônio Fernando da Silva, de 46 anos, sócio de uma rede de restaurantes no Rio, foi preso na manhã de ontem acusado de sete assassinatos, entre eles o do próprio pai, Plácido da Silva Nunes. A motivação da série de crimes foi financeira, segundo a polícia: além de herdar o primeiro restaurante aberto pelo pai, Silva recebeu o seguro de vida de R$ 2 milhões e previdência privada de R$ 8 milhões, que rendia R$ 36 mil mensais.

O primeiro assassinato foi em 2007. Plácido, de 75 anos, fundador da rede Rei do Bacalhau, foi encontrado enforcado em seu apartamento, na Ilha do Governador. Dinheiro e joias haviam sido roubados. O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) e a polícia não desconfiou do filho adotivo do empresário.

Mas, segundo a investigação da 16.ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca, Silva começou a ser chantageado pelo homem que havia contratado para matar seu pai. "Para se livrar do primeiro matador, contratou outro matador. E também mandou matar seu pai de santo, Robson Luís Fonseca Ferreira, para quem havia confessado os crimes", disse o delegado Rafael Willis.

Silva é acusado ainda de ter mandado matar um advogado - para quem falou sobre os assassinatos - um garçom e o gerente financeiro do restaurante, que teriam desconfiado de desfalques na empresa, e até mesmo um policial que investigava os crimes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O gerente financeiro José Maurício de Almeida foi morto no início deste ano, num assalto simulado na Barra da Tijuca. Ao começar a investigar este crime, a equipe de Willis chegou aos outros assassinatos.

O empresário reagiu com surpresa ao ser preso, por volta das 6 horas. Também foi preso Márcio Pereira dos Santos, o Cachorro Louco, acusado de ser o último matador contratado. O Estado não conseguiu localizar o advogado do empresário.