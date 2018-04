Herchcovitch, Maria Bonita e Ellus, na ponte aérea Rio-SP

Entre o eixo Rio-São Paulo, Alexandre Herchcovitch é o único estilista desta temporada de moda que vai entrar três vezes na passarela. No Fashion Rio, ele já mostrou sua coleção jeans, mais jovem. Ontem, na São Paulo Fashion Week, apresentou as peças femininas de sua primeira marca. Na terça-feira, será a vez das roupas e dos acessórios masculinos.

Das 29 marcas que participam da SPFW, apenas a Ellus, que desfila hoje, e a Maria Bonita, cujos looks serão apresentados na segunda-feira, também estavam no calendário do Rio com as marcas 2nd Floor e Maria Bonita Extra, respectivamente.

Dividir-se entre as duas cidades para fazer uma semana de moda já foi mais complicado. Houve época em que não havia uma pausa entre as semanas de moda. Nesta temporada, o intervalo entre as duas é de cinco dias. E quem está nas duas praças não reclama - até comemora.

A diretora criativa da Ellus, no início, achou que apresentar a 2nd Floor no Rio - antes o desfile ocorria na Bienal do Ibirapuera - seria complicado estrategicamente. "Temos duas equipes de estilo, uma para cada marca, então não foi assim tão confuso. O trabalho é o mesmo. Muda apenas o palco. E o Rio é muito bonito. Acaba inspirando a criação."

A carioca Maria Bonita voltou para o calendário paulistano em 2006. "A semana de São Paulo estava muito forte e não tinha como ficar de fora, mas continuamos com a Maria Bonita Extra no Rio", conta Alexandre Aquino, sócio-diretor do grupo. "O Rio tem o seu espaço e o mercado melhorou muito", avalia Aquino. "Agora, com a história da Copa, o Rio virou a bola da vez. Mas é claro que São Paulo continua sendo o grande polo produtor. E é por isso que nós voltamos para cá."

O empresário aproveitou para recuperar uma história que a marca tinha com a cidade e aumentar a projeção da marca. "Nossa loja foi uma das primeiras de grife da Rua Oscar Freire. Abrimos no antigo galpão onde funcionava a Casa Santa Luzia (que hoje fica na Alameda Lorena), em 1981."

Na última década, a moda carioca cresceu e - a exemplo do que ocorria nos anos 1970 - voltou a ter influência no mundo das tendências. Várias marcas cariocas migraram para os shopping centers paulistanos e viraram "queridinhas" de muitas paulistanas. É o caso da Farm, grife que por enquanto só desfila no Fashion Rio.

"Lancei a segunda linha Herchcovitch no Rio, primeiro a pedido do Paulo Borges (organizador dos dois eventos) e, segundo, porque seria impossível fazer três desfiles em São Paulo em apenas uma semana", conta Herchcovitch. A marca jovem do estilista foi criada para contemplar um público mais descontraído. No Rio, por questões geográficas e de clima, as pessoas se vestem de maneira mais casual e com mais leveza. "E é isso que propomos com a segunda marca. Vestidos, maiôs, um quê de saída de praia nos vestidos de crochê, que também podem ser usados com combinação, jeans bastante versáteis."