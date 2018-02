Herbert Vianna não teve culpa em acidente

A fabricante de ultraleves W.D. Flugzeugleichtbau terá de pagar R$ 400 mil para o músico Hebert Vianna por indenização do acidente que matou sua mulher, Lucy Needham Vianna, em 4 de fevereiro de 2001. Sentença do Tribunal de Justiça do Rio proferida na quarta-feira aponta que o músico não teve culpa no acidente, cuja causa foi uma falha mecânica no equipamento. "Pouco importa o valor. O que ele queria era a declaração de responsabilidade" da empresa, declarou o advogado de Herbert, Ronaldo Cramer Veiga.