Helicóptero some em viagem ao Guarujá Um helicóptero Robinson R44 de prefixo PP-CLE que saiu de Campinas ontem de manhã desapareceu no caminho para o Guarujá. A decolagem do Aeroporto Campo dos Amarais, a 8 km do centro da cidade, ocorreu por volta das 8h de um hangar privado - o helicóptero era particular e poderia levar até quatro pessoas. O Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp), administrador do aeroporto, não tinha, na noite de ontem, informações sobre o caso.